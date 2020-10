Füße richtig vermessen

Bei Kinderschuhen kommt es vor allem auf Länge und Passform an. © dpa

Bregenz.„Bewege mal deinen großen Zeh, damit ich fühlen kann.“ Viele Eltern verlassen sich beim Schuhkauf auf die Daumenprobe. Doch es gibt bessere Methoden: Wenn sich die Sohle herausnehmen lässt, können sich Kinder einfach darauf stellen. So lässt sich auch sehen, ob die Schuhbreite passt. Ansonsten sollten Eltern genau nachmessen: Und zwar die Innenlänge der Schuhe und die Länge der Kinderfüße.

„Die Differenz sollte nicht kleiner als zwölf Millimeter sein“, empfiehlt Wieland Kinz vom Forschungsprojekt „Kinderfüße-Kinderschuhe“. So viel Platz sollte also zwischen Zehen und Ende des Schuhs sein.

Barfuß so oft es geht

„Wir wissen, dass zu kurze Schuhe zu Fußschäden führen“, erläutert der Forscher. Ob auch zu lange Schuhe schaden, dazu gebe es bislang nur Vermutungen. Kinz hält das jedoch für unproblematisch „solange der Schuh gut am Ballen passt.“

Der Sportwissenschaftler plädiert dafür, so oft es geht, ganz auf Schuhe zu verzichten. „Kinder sollten so oft wie möglich barfuß laufen, vor allem in den ersten sechs Jahren.“ Sein Team habe eine Untersuchung in Japan gemacht, wo Kinder in manchen Kindergärten nur barfuß gehen. „Die Barfuß-Kinder hatten, was die Großzehenwinkel angeht, viel bessere Füße. Die Großzehengelenke waren nicht so verformt wie jene der Hausschuhkinder.“ tmn

