Gelegentliches Nachgeben lohnt

Berlin.„Darf ich heute in der Badewanne mein Brot essen?“, „Kann ich mit der Matratze im Wohnzimmer schlafen?“: Bei ungewöhnlichen Wünschen der Kinder tendieren Eltern eher dazu, sie schnell mit einem „Nein“ abzublocken. Eine Begründung dafür haben sie oft selbst nicht, außer „Das macht man doch nicht“ oder „Das ist so umständlich“. Natürlich müssen Erwachsene nicht alles erlauben – es kann sich aber lohnen, auch mal nachzugeben, sagt Autorin Danielle Graf: „Meine Erfahrung ist, dass wenn ich bei solchen Sachen ,Ja’ sage, mein Kind mir dafür in anderen Situationen entgegenkommt und das macht, um was ich es bitte.“ tmn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.10.2018