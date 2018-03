Genauso gut, aber anders

Anzeige

Inzwischen aber wandelt sich das Bild. Die Angehörigenfürsorge wird männlicher – wenn auch beschränkt auf eine bestimmte Konstellation: „Wenn Männer pflegen, dann ist es in erster Linie ihre Ehefrau oder Partnerin“, erklärt Professor Eckart Hammer, Gerontologe an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg.

Überwiegend sind die Männer im Rentenalter, haben also ihre Berufsjahre hinter sich, und widmen sich nun ihrer Frau – nach dem Motto: „Wir haben uns geschworen, in guten wie in schlechten Zeiten zusammenzuhalten“. Um Eltern oder Schwiegereltern kümmern sie sich Hammer zufolge dagegen seltener – wobei es auch hier einen Zuwachs gibt.

Für viele Männer beginnt mit der Übernahme der Pflege eine komplett neue Lebensphase. Sie müssen kochen lernen, lernen, wie man einen Haushalt führt und wie man pflegt. Das ist eine große Herausforderung, die sie oft völlig unvorbereitet trifft. „Aber viele Männer stellen sich dann häufig sehr strukturiert ihren neuen Aufgaben“, sagt Erna Dosch, die eine Doktorarbeit zum Thema „Wie Männer pflegen“ verfasst hat.

Pragmatischer Zugang

Ihrer Erfahrung nach neigen Männer dazu, ihre Fähigkeiten zunächst zu überschätzen. Sie seien überzeugt, dass sie alles gut im Griff haben – und verausgabten sich zu sehr. Allerdings: Wenn sie an ihre Grenzen stoßen, handeln sie häufig ganz pragmatisch. Sie suchen im Internet gezielt nach Infos, berichtet Dosch.

Und anders als viele Frauen lassen sich Männer durchaus helfen. „Sie etablieren dann einen Pflege-Mix, bei dem sie weiter Hauptakteur sind, aber bestimmte Aufgaben auf einen ambulanten Pflegedienst übertragen“, sagt Hammer.

Denn klar ist: „Männer sind künftig in der Pflege noch stärker als bisher gefragt“, sagt Irmgard Menger vom Deutschen Pflegerat. Das liegt auch daran, dass die Menschen immer älter werden und damit der Unterstützungsbedarf kontinuierlich wächst. „Das Klischee, dass Pflege Frauensache ist, bröckelt immer mehr“, beobachtet Gerontologe Eckart Hammer. Er betont: „Es tut Männern oft ausgesprochen gut, wenn sie pflegen.“

