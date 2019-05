Kinder öfter barfüßig laufen lassen

Berlin.Keine Schuhe, keine Socken, einfach so losflitzen: Wenn Kinder in Frühling und Sommer barfuß unterwegs sind, ist das nicht nur praktisch für die Eltern und schön für die Kleinen – es ist auch gesund. Denn so werden der Fuß und seine Strukturen besonders gefordert und damit intensiv trainiert, erklärt Matthias Rogalski, Kinderorthopäde im Helios Klinikum Berlin-Buch.

Flexible Sohle, feste Ferse

Noch weiter trainieren lassen sich Kinderfüße mit spielerischen Übungen: So können Eltern die Kleinen zum Beispiel auf einem Seil auf dem Boden balancieren lassen oder probieren, ob sie eine Murmel mit den Zehen greifen können.

Wenn es nicht ohne Schuhe geht, sollte deren Sohle möglichst flexibel sein: Das erlaubt eine natürliche Abrollbewegung. Gleichzeitig sollte die Fersenfassung aber stabil sein. tmn

