Kita-Träger in der Pflicht

Anzeige

Berlin.Kinder haben Anspruch auf einen Kitaplatz. Fehlende Kapazitäten wegen Fachkräftemangel und Baumaßnahmen entbinden den Träger der öffentlichen Jugendhilfe nicht von seiner Pflicht, einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, wie die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im Deutschen Anwaltverein mitteilt.

In dem verhandelten Fall hatten sich die Eltern auf der Suche nach einem Betreuungsplatz für ihre Tochter erfolglos an 25 Kindertagesstätten gewandt. Der Antrag im Namen des Mädchens hatte beim Verwaltungsgericht Berlin zunächst keinen Erfolg. Die Kapazitäten seien in den in Frage kommenden Bezirken erschöpft. Die bestehenden Plätze könnten derzeit aufgrund von Fachkräftemangel und Baumaßnahmen nicht alle vergeben werden. Die Zuweisung eines Platzes sei daher rechtlich nicht möglich.

Das sahen die Richter nun anders: Der Jugendhilfeträger sei verpflichtet, eine ausreichende Zahl von Betreuungsplätzen selbst zu schaffen oder durch Dritte – etwa freie Träger der Jugendhilfe oder Kommunen – bereitzustellen. tmn