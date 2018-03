Mit Enkeln kochen

Anzeige

Mannheim.Woraus besteht Kartoffelpüree? Wie kommen die lustigen grünen Pünktchen in den Kräuterquark? Solche Fragen stellen sich viele Kinder – und können sie gemeinsam mit den Großeltern beantworten.

„Lebensmittelzubereitung ist nicht nur eine Alltags-, sondern auch eine Kernkompetenz des Lebens“, sagt die Diplom-Oecotrophologin Sigrid Fellmeth, die sich auf Kinderernährung spezialisiert hat. Das Problem: Berufstätige Eltern haben wenig Zeit, gemeinsam mit ihren Kindern zu kochen. „Omas und Opas können so den Grundstein für die spätere Ernährung eines Kindes legen.“ Aus dem gemeinsamen Kochen sollten Großeltern ein Event machen, rät Fellmeth. So lernten Kinder, den Prozess der Zubereitung – und damit letztlich auch das Essen – wertzuschätzen. Gekocht werden am besten einfache Rezepte. Fellmeth schlägt vor, ein Kartoffelpüree zuzubereiten. „Danach kann man ruhig mal ein Tüten-Püree machen und dann beides kosten.“

Sichere Küchengeräte

Die Kleinsten rühren das Püree um. Etwas ältere Kinder können auch beim Kartoffelschälen und beim Kleinschneiden helfen. Fellmeth empfiehlt für Kinder Schäler in Ypsilon-Form und Messer mit abgerundeter Klinge und Sicherheitsgriff.