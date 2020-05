Schwierige Pflegeheimsuche in Corona-Zeiten

Düsseldorf/Berlin.Einen Platz im Pflegeheim zu finden, ist unter normalen Umständen schon nicht immer leicht – in Zeiten der Corona-Pandemie gilt das erst recht. Zum Teil dürfen die Heime keine neuen Bewohner aufnehmen. Besichtigungen? Fast nie möglich. Und meist müssen Pflegebedürftige nach dem Einzug eine Zeit lang in Quarantäne, in einer für sie neuen Umgebung.

Dazu kommen Nachrichten von Covid-19-Ausbrüchen in Senioren- und Pflegeheimen mit teils vielen Toten. Für Angehörige ist die jetzige Situation herausfordernd.

Auch ambulante Dienste an Grenze

„Viele warten im Moment ab und versuchen stattdessen, die Pflege zu Hause zu realisieren“, sagt Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK. „Das geht mal mehr, mal weniger gut.“ Seien die Angehörigen berufstätig, werde es schnell schwierig. „Auch die ambulante Pflege kann das nicht auffangen, weil die Dienste kaum neue Kunden aufnehmen können.“ Es sei eine verzwickte Situation.

Ein Problem: In manchen Bundesländern nehmen Heime gar keine Neubewohner auf. Die Regelungen seien sehr unterschiedlich, teilt die Diakonie mit. Wie die Vorgaben der Landesministerien umgesetzt werden, dafür seien dann die Gesundheitsbehörden der Städte und Landkreise zuständig. Nach Angaben der Caritas nehmen die Pflegeheime zwar in der Regel neue Bewohner auf – aber das sei eben je nach den Empfehlungen auf Landesebene und der Situation vor Ort verschieden geregelt. Zudem seien ein Test auf Covid-19 und eine Zeit der Quarantäne nach Einzug empfohlen, heißt es weiter.

Die Quarantäne ist eine zusätzliche Belastung, sagt Manfred Carrier von der Diakonie: „In der Regel bedeutet das: Zimmer nicht verlassen, keinen Besuch. Bewohnerinnen und Bewohner mit kognitiven Einschränkungen kommen da mitunter an ihre Grenzen.“ Um die Dauer der Quarantäne des neuen Bewohners zu verkürzen, führt die Pflegeheim-Gruppe Korian nach eigenen Angaben bei dem Einzug einen Test auf Covid-19 durch. Bis das Ergebnis – meist innerhalb von 48 Stunden – da sei, stehe der Bewohner unter Quarantäne, könne aber unter Beachtung entsprechender Abstands-, Hygiene- und Schutzvorkehrungen Besucher empfangen, heißt es.

Doch vor dem Einzug steht zunächst die Wahl des Pflegeheims. Und zentral ist dabei die Besichtigung – diese aber ist aktuell oftmals nicht oder nur bedingt möglich.

„Man muss es also anders hinkriegen – sich etwa am Telefon etwas über das Pflegeheim erzählen lassen: Was gibt es für Angebote, wie ist der Umgang mit den Bewohnern?“, sagt Pflegerechtsexpertin Verena Querling von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Nur auf den Eindruck am Telefon sollte man sich aber nicht verlassen. Sie verweist auf schriftliche Broschüren der Heime. „Die müssen laut dem Wohn- und Betreuungsgesetz wahrheitsgetreu das Angebot widerspiegeln.“ Sonst könne man sich beschweren und gegebenenfalls Geld zurückverlangen.

Blick auf Bewertungen

Ratsam ist darum auch ein Blick auf die Pflegenoten: Die vergibt der medizinische Dienst der Krankenkassen. Er prüft und bewertet die Heime nach vorgegebenen Kriterien, erklärt Querling. Sie rät aber, sich nicht nur auf die Durchschnittsnote zu verlassen. „Wir empfehlen dringend zu prüfen, wie das Heim in den einzelnen Kategorien abgeschnitten hat, die einem wichtig sind.“ Es gibt an den Pflegenoten aber auch Kritik – vor allem, dass sie zu positiv seien.

Zu Vorsicht rät die Verbraucherschützerin bei Bewertungsportalen: „Weil man nicht immer weiß, nach welchen Kriterien sie bewerten.“ Als Orientierung nennt Querling noch das Siegel Grüner Haken. „Gut ist, dass hier die Lebensqualität im Vordergrund steht.“ tmn

