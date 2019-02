Spielwarenmesse Nürnberg: Elektronisches Spielzeug liegt im Trend

Die Spielwarenmesse in Nürnberg ist dieses Jahr 70 Jahre geworden. Und hat in dieser Zeit sehr viele neue Trends miterlebt. Was allerdings derzeit an neuen Entwicklungen rund ums Kinderzimmer angeschoben wird, dürfte selbst langjährige Beobachter zum Staunen bringen. In den letzten Jahren hat sich zwar der Trend zur Digitalisierung bereits angedeutet. Inzwischen drängt das Smartphone allerdings mit aller Kraft ins Kinderzimmer.

Noch sehr neu sind die Ansätze, VR mit Spielzeug-Konzepten zu verbinden. Hier müssen auch die Entwickler noch erheblich experimentieren. Zumal gerade vollwertige VR-Konzepte selbst am PC immer noch eher eine Nische sind. Aber: An der diesjährigen Ausstellung lässt sich erkennen, dass Technik voll im Trend liegt – und sich zunehmend in den deutschen Kinderzimmern breitmacht.

Elektronisches Spielzeug - was ist gerade angesagt?

Beim Thema Spielzeug denken Eltern gern an ihre eigene Kindheit zurück. Brettspiele, Puppen und Modellautos – die Generation der 30-Jährigen hat viel damit gespielt. Allerdings fallen auch die ersten PCs und Spielkonsolen in die Zeit der späten 1990er Jahre. Angesichts der Entwicklungen und Trends auf der Spielwarenmesse in Nürnberg ist eines dem Besucher klargeworden: Der Trend zu mehr technisiertem Spielzeug hat in den letzten Jahren noch einmal deutlich an Schwung bekommen.

Woran lässt sich dies erkennen? Die Nürnberg Toy Fair widmet elektronischem Spielzeug inzwischen eine ganz eigene Trend-Kategorie – Tech2Play. Darunter werden verschiedene Entwicklungen zusammengefasst, welche sich in der Vergangenheit rund um Elektronik und Spielzeug entwickelt haben.

1. RC Toys

Eine seit Jahren immer wieder mit im Fokus stehende Kategorie der Technikspielzeuge sind RC Toys. Dahinter verbergen sich ferngesteuerte Spielzeuge, es geht um Autos, maritimes Spielzeug und natürlich Luftfahrzeuge. Hier setzt sich ein Trend der letzten Jahre fort. Die Rede ist von Drohnen. Die Entwicklung geht hier in verschiedene Richtungen. Auf der einen Seite machen die Hersteller ihre Drohnen kindgerechter im Design, was zu teils kurioser Optik führt. Auf der anderen Seite zeigen sich einige Drohne aber auch als sehr leistungsfähige Fluggeräte. Hier stecken heute oft sehr aufwendige Kameras drin, mit denen sich atemberaubende Flugaufnahmen machen lassen. Hinsichtlich der RC Fahrzeuge ist die Nachfrage bei den Jugendlichen und Vätern immer noch sehr groß. Dabei stehen neben Bausätzen auch RTR (ready to ride) Fahrzeuge an den Ständen der Aussteller. Der Trend geht dabei zu sehr leistungsstarken Elektrofahrzeugen. Dank bürstenloser Motoren (brushless) erreichen diese mitunter Geschwindigkeiten nahe der 100-kmh-Marke. Ein genauerer Blick auf solche Toys ist unter www.ferngesteuerteautos.net möglich.

2. Roboter

Robotiksysteme – hier denken wahrscheinlich viele Eltern eher an eine große Industriehalle mit Fertigungsrobotern und Automatiksystemen. Inzwischen sind Roboter aber auch in den Kinderzimmern angekommen. Wie sehen die Entwicklungen in diesem Segment aus? Der Trend kommt aus Asien und hat sich erst allmählich entwickelt. Auf der Spielzeugmesse in Nürnberg waren dieses Jahr viele Aussteller zu sehen, die bisher unbekannt in der Szene gewesen sind. Gerade im Bereich der Robotik-Bausätze versuchen sich derzeit viele Start-Ups einen Namen zu machen. Dabei legen die Hersteller nicht nur ihr Augenmerk auf die reine Bausatzgestaltung. Bei vielen Technikprodukten aus diesem Segment stehen Programmierung und Steuerung mit im Mittelpunkt – etwa per Konsolenkontroller oder Smartphone.

3. Virtual Play

VR – die Kurzform für Virtual Reality – ist lange Technikfans vorbehalten geblieben. Mittlerweile versuchen auch Spielzeughersteller, auf diesen Zug aufzuspringen. Dabei geht es oft um eine Symbiose zwischen der VR bzw. Augmented Reality und Brettspielen oder verschiedenen Technikanwendungen. Gerichtet sind diese Produkte weniger an Kinder bis zum Grundschulalter, sondern die Gruppe der Jugendlichen.

Trend: Tech2Play wird damit zu einem immer wichtigeren Bereich auf der Spielwarenmesse, der sich längst von anderem Spielzeug emanzipiert hat.

Welche Änderungen lassen sich in der Welt der Spielwaren wahrnehmen?

Die Spielzeugwelt verändert sich. Einige dieser Entwicklungen waren bereits vor einigen Jahren schon absehbar. Andere sind wiederum recht neu. Und hierzu gehört eine zunehmende Digitalisierung der Spielzeugwelt.

Bestes Beispiel sind Autorennbahnen. Mittlerweile arbeiten namhafte Hersteller hier beispielsweise an einer Implementierung der VR bzw. Augmented Reality. Durch den Einfluss digitaler Medien verändert sich hierbei auch das Spielverhalten. Anlagen können inzwischen so programmiert werden, dass die Fahrzeuge auf den Autorennbahnen einen realistischen Benzinverbrauch und Reifenverschleiß simulieren.

Die Steuerung per Smartphone oder Tablet taucht inzwischen in vielen Bereichen auf. Dabei geht es nicht allein um Modellfahrzeuge. Sehr viele traditionelle Marken springen auf den Zug auf. Und entwickeln Produkte, die klassische Brettspiele-Konzepte mit VR-Aspekten verknüpfen. Diese Entwicklung war sicher vor 5 Jahren noch nicht absehbar. Inzwischen ist allerdings davon auszugehen, dass Digitalisierung auch in der Spielzeugbranche eine wachsende Rolle übernehmen wird.

Wie sieht das Spielzeug der Zukunft aus?

Spielen Kinder in Zukunft nur noch mit dem Smartphone oder einer VR Brille? Angesichts der Neuheiten, welche auf der diesjährigen Spielwarenmesse zu sehen waren, liegt dieser Verdacht durchaus nahe. Und tatsächlich wird die Digitalisierung Spielzeuge und das Kinderzimmer verändern. Wie weit diese Entwicklung geht, hängt nur teilweise von den Herstellern ab.

Eltern haben immer noch ein erhebliches Mitspracherecht. Aus diesem Grund ist wahrscheinlich, dass klassische Spielkonzepte der Branche lange erhalten bleiben. Gerade im Kleinkind- und Vorschulalter ist eine ausgeprägte Nutzung digitaler Techniken seitens der Eltern eher unerwünscht. Und auch:

Verhaltensforschung

Kinderpsychologie

Kinderärzte

sehen diese Entwicklung skeptisch – etwa im Hinblick auf einen sehr frühen Griff zur VR-Brille.

Fazit: Technikspielzeug auf dem Weg ins Kinderzimmer

Die Spielwarenmesse in Nürnberg ist die „Leistungsschau“ der Spielzeughersteller. Gleichzeitig lassen sich hier auch die aktuellen und kommenden Trends ablesen. Eine Entwicklung ist dieses Jahr überdeutlich geworden: Digitalisierung und Technik nehmen immer mehr Raum ein. In Gestalt des Smartphones oder Tablets bindet eine wachsende Zahl von Herstellern Technik in Produkte und Spielkonzepte ein. Parallel gewinnt die Robotik auch in der Spielzeugbranche – und nicht in der Fertigung – an Bedeutung. Für Eltern ergeben sich aus diesen Trends vollkommen neue Herausforderungen. Es muss in Zukunft etwa um die Frage gehen, ab welchem Alter Heranwachsenden wieviel Technikkonsum zugestanden werden kann.