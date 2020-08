Was Linkshänder brauchen

Berlin.Viele Gebrauchsgegenstände sind darauf ausgerichtet, sie mit der rechten Hand zu benutzen – auch in der Schule. Johanna Barbara Sattler empfiehlt Eltern deshalb, für ihre Kinder spezielle Linkshänder-Scheren, -Füller und -Spitzer zu kaufen. Sattler ist Leiterin der Ersten deutschen Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder. Sie hält auch spezielle Schreibunterlagen für sinnvoll, die dem Kind helfen sollen, ein Arbeitsblatt oder Heft so vor sich auf dem Tisch zu positionieren, dass es beim Schreiben möglichst wenig mit der eigenen Hand verdeckt oder verwischt. Skeptisch ist die Psychotherapeutin bei schnell trocknender Tinte, die in einigen Linkshänder-Shops angeboten wird. „Das Verwischen der Tinte ist ja auch ein gutes Signal dafür, dass die Handhaltung beim Schreiben korrigiert werden muss.“ Und spezielle Linkshänder-Lineale – die Zahlen sind hier von rechts nach links angeordnet – könnten eher verwirren. tmn

