Zeit für Geschwister kranker Kinder

Frankfurt/Main.Ist ein Kind chronisch krank, müssen die Geschwister viel wegstecken. Ihnen hilft es daher, auch mal Zeit ganz allein mit den Eltern zu verbringen. Das gibt Familientherapeutin Sonja Richter in der Patientenzeitschrift „Herzblatt“ (Ausgabe 2/2018) der Deutschen Herzstiftung zu bedenken. Beim Kuscheln, Spielen oder während eines gemeinsamen Ausflugs entstünden vertrauensvolle Gespräche. So erfahren die Eltern bestenfalls auch, was in den Geschwisterkindern vorgeht.

Häufig sind die Kinder wütend. Diese Wut richte sich aber in der Regel nicht gegen das erkrankte Kind oder die Eltern, sondern gegen die als ausweglos erscheinende Situation, erklärt die Expertin. Rituale könnten helfen, die Wut zu kanalisieren. Richter schlägt beispielsweise vor, „Frust-Steine“ in einen Bach zu werfen. tmn