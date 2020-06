Zuverlässige Produkte

Wo keine Kleidung die Kinderhaut schützt, muss eingecremt werden. © dpa

Berlin.Kinder-Sonnenschutzmittel schützen laut Stiftung Warentest in der Regel zuverlässig vor der schädlichen ultravioletten Strahlung. 16 von 17 getesteten Produkten mit Lichtschutzfaktoren von 30 bis 50+ boten den versprochenen Schutz. Nur das teuerste Mittel im Test, das pro 100 Milliliter 44 Euro kostet, fiel durch, berichtet die Stiftung in ihrer Zeitschrift „test“ (Ausgabe 7/2020).

Einschmieren allein ungenügend

„Sehr gut“ schnitten vier der preisgünstigsten Produkte ab, allesamt Handelsmarken von Discountern oder Drogerieketten: Lidl Cien Sun Kids Sonnencreme (Lichtschutzfaktor 50+ /2,25 Euro pro 100 Milliliter), Müller Lavozon Kids Med Sonnenmilch (50+ / 2,48 Euro), Aldi Ombra Sonnenspray Easy Protect Kids (30 /1,99 Euro) und Rossmann Sunozon Kids Sonnenspray (50 /2,40 Euro).

Was Eltern nicht vergessen sollten: Mit Einschmieren allein ist es nicht getan. Am besten schützen dicht gewebte Kleidung, Kopfbedeckung – und dazu Schatten. Dort bleiben Babys nach Angaben der Experten im ersten Lebensjahr lieber grundsätzlich. Auch Kleinkinder sollten zur Mittagszeit gar nicht in die Sonne. tmn

