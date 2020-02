2,9 Millionen Euro von der Stadt

Der Jugendhilfeausschuss des Gemeinderats hat bei seiner jüngsten Sitzung dafür gestimmt, das Kita-Projekt der evangelischen Kirche in der Eberbacher Straße mit bis zu rund 2,9 Millionen Euro zu fördern. Dies diene dem Erhalt der bestehenden Krippengruppe sowie von vier der fünf bestehenden Kindergartengruppen (Kiga) aus den Einrichtungen „Eberbacher Straße 1-5“ (mit einer Krippen- und zwei Kiga-Gruppen) sowie „Andreas-Hofer-Straße“ (mit drei Kiga-Gruppen). Die beiden alten Kitas sollen aufgegeben und in einem fünfgruppigen Neubau an der Eberbacher Straße zusammengeführt werden (wir berichteten). Im Zuge der Zusammenführung wird das Angebot um eine Kindergartengruppe reduziert. Die ursprüngliche Planung des Trägers sah eine Reduzierung des Angebotes um zwei Kindergarten-Gruppen vor. In intensiven Gesprächen zwischen Fachverwaltung und Träger habe der Erhalt einer dieser Gruppen vereinbart werden könne, so die Stadt.

Zwei Jahre lang ausgelagert

Bis zur Fertigstellung des Ersatzneubaus würden keine Betreuungsplätze wegfallen. Die Einrichtung am Standort Andreas-Hofer-Straße wird bis zu dessen Fertigstellung weiterbetrieben. Die Gruppen aus der Einrichtung „Eberbacher Straße“ werden während der Bauphase nach jetzigem Planungsstand in die Räumlichkeiten der benachbarten ehemaligen katholischen Kita ausgelagert. Die Planungen gehen von einer 24-monatigen Auslagerung aus. Der Jugendhilfeausschuss entschied, die Interimslösung mit bis zu 21 000 Euro jährlich für die Dauer von zwei Jahren zu fördern. „Ich danke allen Unterstützern, die diese Lösungen im Interesse der Kinder und deren Familien ermöglicht haben – egal ob trägerübergreifend, als Schule oder verwaltungsintern“, betonte Bürgermeister Dirk Grunert (Grüne). scho

