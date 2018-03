„3,5 Millionen Euro im Boden versenkt“

Anzeige

Es darf wieder geturnt werden in der altehrwürdigen Sporthalle der Feudenheim-Schule. Zeitgleich ist die zweijährige Sanierungsphase beendet, in der die Fundamente des auf unsicherem Boden erbauten Schulgebäudes per Hochdruckinjetkionsverfahren mit Betonsäulen untermauert wurden. 3,5 Millionen hat die Maßnahme gekostet. „Das ist viel Geld“, das im wahrsten Sinne des Wortes „im Boden versenkt“ worden sei, wie Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb beim Festakt feststellte.

Die beiden Schulleiter Stefan Köhler (Reakschule) und Rainer Halfar (Gymnasium) äußerten sich trotzdem froh darüber, dass die Bauarbeiten nun abgeschlossen sind. „Unsere Schule ist für das nächste Jahrhundert auf Fels gegründet“, zeigte sich Halfar erleichtert, dass das Thema Setzungsrisse, das ihn seit seiner Zeit als Direktor in Feudenheim begleite, von nun an der Vergangenheit angehört. „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, bedankte er sich bei allen am Bau Beteiligten. Die Verbindung von Alt und Neu sei gut gelungen.

Bei der Erneuerung der alten Schulturnhalle im Renaissance-Stil hatte das Architekturbüro Strobel natürlich auch denkmalschützerische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Im Zuge der Sanierung bekamen auch gleich die Sanitäranlagen eine Feuchtesanierung. Hinzu kam ein barrierefreier Zugang und wunschgemäß ein zweiter Ausgang als direkte Verbindung zum Pausenhof. Damit kann die Turnhalle zukünftig als öffentlicher Veranstaltungsort genutzt werden. „Das eröffnet vielfältige Möglichkeiten der Nutzung“, freute sich Halfar.