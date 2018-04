35 Trainer geben ihr Können weiter

Anzeige

Auf dem Gelände des Zirkus Paletti hat sich im vergangenen Jahr einiges getan, das sieht man sofort. Die baulichen Veränderungen haben aber auch ihre Gründe, und das war bei der Jahreshauptversammlung zu erfahren. Eine Treppe, eine Rampe, ein beheizbares Zwei-Mast-Zelt für eine Caféteria, feste Betonklötze für die Befestigung des Großzeltes , dies alles liegt darin begründet, dass der Bedarf beim Zirkus Paletti immer weiter wächst.

Wie der Vorstand mitteilte, ist die Nachfrage nach Kursen und Ferienkursen riesengroß, die Wartelisten lang. Freies Training, regelmäßige Angebote, das Zirkusangebot „Ü55“ (neuerdings Ü 40), Ensemblegruppen und Familientag – das alles erfreut sich zunehmender Beliebtheit, so dass eine räumliche Verbesserung erforderlich wurde. Auch im Bereich des sozialen Engagements ist Paletti ganz groß. Im Zirkus „Aufwindikus“ werden Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen oder aus Armut in die bunte Welt des Zirkus geführt. Das inklusive Zirkusprojekt arbeitet mit 14 Kindern, auch minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge werden beim Zirkus Paletti in der Freizeit betreut.

Nicht alle Anfragen nach Auftragsaktionen konnten im zurückliegenden Jahr befriedigt werden. Außer den eigentlichen Zirkusaktivitäten gibt es auch noch jede Menge anderer Aktionen wie beispielsweise Flohmärkte, Akrobatik-Convention oder die Show der Absolventen der Berliner Artistenschule. Rund 900 Mitglieder hat der Zirkus Paletti, 450 davon sind aktiv. Sieben fest angestellte Mitarbeiter sorgen dafür, dass der Betrieb aufrecht erhalten wird, 35 Trainerinnen und Trainer geben ihr Können weiter.