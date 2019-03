Abendflohmarkt mit Kindersachen

„Der Förderverein des katholischen Kindergartens Arche Noah lädt am Samstag, 6. April, von 19 bis 21.30 Uhr ein zum zweiten Feudenheimer Abendflohmarkt rund ums Kind mit Kleidung, Spielsachen und Büchern für die Kleinen und einer Snackbar für die Großen. Der Abendflohmarkt findet in der Unterkirche der katholischen Kirche St. Peter und Paul in der Hauptstraße 49 statt, der Eingang befindet sich auf der Rückseite. Die Standgebühr beträgt zehn Euro, die Anmeldung nimmt der Kindergarten unter Tel. 0621/791463 entgegen. Der Erlös kommt wie immer den Kindern des Kindergartens Arche Noah zugute. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019