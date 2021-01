Abschied aus dem Vorort-Rathaus

Nach drei Jahren und ein paar Tagen ist jetzt Schluss: Martina Matuschewski, die Bezirksbürgerserviceleiterin für Feudenheim und die Neckarstadt, hat sich verabschiedet. Die 37-Jährige erwartet ein Kind und wird nach der Elternzeit nicht mehr auf die Stelle in den Stadtteilen zurückkehren. Ihr Auftritt beim virtuellen Neujahrsempfang der Bürgergemeinschaft Feudenheim war zugleich ihr Abschied.

Da berichtet sie noch von 147 Paaren, die sich vor der Standesbeamtin im vergangenen Jahr in Feudenheim das Ja-Wort gaben. „Ein neuer Rekord“, so Matuschewski, denn im Vorjahr hatte sie mit 100 Trauungen schon die bis dahin höchste Zahl erreicht. „Der Vorteil vom Rathaus Feudenheim ist eben, dass der Trausaal groß ist und da Platz für zehn Leute war – auch in Corona-Zeiten“, sagt sie.

Ohnehin habe sie die Zeit im „wunderschönen Rathaus“ in Feudenheim genossen. Nach Tätigkeiten im Fachbereich Bildung, im JobCenter und im Fachbereich Baurecht und Denkmalschutz war die Verwaltungsfachangestellte im Januar 2018 als Bürgerserviceleiterin in den Bezirk IV gekommen.

Umzug in die Mittelstraße

Dazu gehörte seinerzeit noch der Bürgerservice Neckarstadt-Ost in der Kfz-Zulassungsstelle in der Friedrich-König-Straße im Wohlgelegen, der aber 2018 geschlossen wurde. In der Neckarstadt-West managte Matuschewski im vergangenen Sommer den Umzug vom alten Standort in der Gartenfeldstraße in die neuen Räume des Bürgerservices in der ehemaligen Sparkasse in der Mittelstraße.

Zwar sei die Zusammenarbeit mit den Bezirksbeiräten „anfangs herausfordernd“ für sie gewesen, doch das habe sich schnell „zurecht gerüttelt“, wie sie sagt. In der Corona-Pandemie hätten die Bezirksbeiräte die virtuellen Sitzungen „mit Bravour gemeistert“, äußert sie Respekt vor den Stadtteil-Politikern.

Daher fällt ihre Bilanz nach den drei Jahren rundum positiv aus: „Es war eine tolle Zeit auf einer superschönen Stelle. Man hat alles, was man sich wünscht – viele Kontakte in die Verwaltung, zu Bürgern und zur Öffentlichkeit“, ist die 37-Jährige zufrieden. Gerade das Vereinsleben und die Feste in Feudenheim habe sie sehr schätzen gelernt, weshalb sie – obwohl sie in Sandhofen wohnt – gerne weiter den Kontakt halten und als nun Besucherin zu Veranstaltungen kommen werde, kündigt Matuschewski an.

Wer ihre Nachfolge antritt, ist offen. Die Stadt hat die Stelle ausgeschrieben. Gefordert werden unter anderem „ein serviceorientiertes und sicheres Auftreten sowie ein wertschätzendes Verhalten im Umgang mit der Bürgerschaft“, dazu „hohe Führungskompetenz“ und „großes Interesse an kommunalpolitischen Prozessen“. Gespräche mit Bewerbern laufen.

