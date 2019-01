Abschluss bei „Winterwarm“

Mit „Stimmen in der Nacht“ findet die Trilogie „Winterwarm“ am 1. und 2. Februar jeweils ab 20 Uhr in der Feudenheimer Trauerhalle (Talstraße 56) ihren Abschluss. Erneut sind die beiden bekannten ehemaligen Nationaltheater-Schauspieler Elisabeth Auer und Mathias Wendel dabei sowie Jelena Engelhardt. Die junge Harfenistin, die ihr Instrument so unkonventionell einzusetzen vermag, ist ebenso wie Mathias Wendel und Elisabeth Auer eine Künstlerin „der ersten Stunde“. Zur klassischen „winterwarm“-Besetzung gesellen sich die „Kurpfälzer Madrigalisten“. Der Chor, bestehend aus Josefa Kreims, Christine Schneider, Ingo Wackenhut und Emmerich Pilz, wird die Texte mit Werken wie etwa Ola Gjeilos „Northern Lights“ musikalisch in Szene setzen. Die Zuschauer erwartet wieder ein einzigartiges Gesamtwerk aus Lichteffekten, Texten und Musik, das „Winterwarm“ mit „Stimmen in der Nacht“ zu einem Erlebnis werden lässt. Karten im Vorverkauf zu 15, an der Abendkasse zu 17 Euro. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019