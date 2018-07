Absolventenshow aus Berlin zu Gast

Anzeige

Am Sonntag, 8. Juli, 19 Uhr ist „Zoophobia“, die Absolventenshow der staatlichen Artistenschule Berlin zu Gast beim Kinder- und Jugendzirkus Paletti, Im Pfeifferswörth 28a. Die zehn jungen Zirkuskünstler zeigen eine artistische Fabel. Wie aus heiterem Himmel tauchen mitten in der Zirkusshow immer mehr Tiere auf: ein Zebra, ein Nilpferd, eine Ente. Wie sich herausstellt, verwandeln sich Menschen in Tiere. Im Mittelpunkt der vom Schweizer Philipp Boë einstudierten Show steht die Frage: Was macht mich als Menschen aus? „Zoophobia“ verbindet elegante und kraftvolle Artistik mit absurden Bildern und komischen Choreografien. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 22 Euro für Erwachsene (ermäßigt 17 Euro), an der Abendkasse 27 bzw. 22 Euro. Infos im Internet unter www.zirkus-paletti.de oder www.kulturfenster.de. dir