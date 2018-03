Ackerbau als gemeinsamesErlebnis

Anzeige

Gemeinschaftlich Gemüse anbauen und ernten direkt in der Nachbarschaft, das ist in Feudenheim demnächst auf zwei Feldern möglich. Etwa 30 Personen können sich gemeinsam ein Jahr lang eine der Ackerflächen teilen. Die Flächen sind jeweils mit einem kleinen Gerätehaus und den nötigen Werkzeugen ausgestattet. Unterstützt werden sie durch das Mannheimer Start-Up Mikro Landwirtschaft mit Gründer Bertram Fischer und den Landwirt Heinrich Heckmann. Am Samstag, 10. März, um 15 Uhr findet auf dem Feldgarten „Feudenheim Mitte“ zwischen der Shell-Tankstelle und dem Friedhof ein Informationstreffen für Interessierte statt.

Mikro Landwirtschaft ist ein Start-Up aus Mannheim, das den lokalen gemeinschaftlichen Gemüseanbau durch Software unterstützt und Starthilfe zur Gründung von Gemeinschaftsgärten gibt. Dazu werden Ackerflächen von Landwirten gemietet, an Interessenten vermittelt und in einem einjährigen Rhythmus vermietet. Wer gemeinschaftlichen Ackerbau betreiben möchte, muss kein Experte sein. Betram Fischer stellt den Mitgliedern digitale Hilfsmittel zur Verfügung und steht ihnen bei Feldplanung, Ackeranlage und -design beratend zur Seite. Außerdem wird die Beschaffung von Kompost, Mist, Jungpflanzen oder Saatgut durch digitale Vernetzung unterstützt. Bei Bedarf können Grundausstattung, ein Werkzeugschuppen sowie Wassertanks und ein Gewächshaus gemietet werden.

Weitere Informationen bei Bertram Fischer unter 01577/44 80 484, E-Mail: bertram.fischer@mikrolandwirtschaft.de oder www.mikrolandwirtschaft.de/mannheim-feudenheim. dir