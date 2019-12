Änderungen bei ASV-Fitnesskursen

In der Fitness-Abteilung des ASV Feudenheim gibt es in den Kursen ab dem neuen Jahr einige Veränderungen. Erster Trainingstag ist am Sonntag, 5. Januar – um 9 Uhr „Running“ und um 11 Uhr „Running für absolute Anfänger“. Der „Power Move“-Kurs ist am Mittwoch, 8. Januar, ab 19 Uhr und beinhaltet bis Ende März „Skigymnastik“. Das „Zumba Fitness“, „Walking“ und „Running“ geht zeitgleich am Donnerstag, 9. Januar, um 19 Uhr los. Am Freitag, 10. Januar, können Sportbegeisterte ab 15 Uhr bei „Amy’s Pilates“ teilnehmen.

Die darauffolgende Woche wird am Montag, 13. Januar, um 9.15 Uhr mit „Fit in den Tag“ gestartet. Weiter geht es um 18.30 Uhr mit dem Kurs „Rücken Fitness“ und um 19.30 Uhr mit „Zumba Fitness“. Bis zum 18. Januar kann in alle Kurse kostenlos reingeschnuppert werden. Weitere Infos zu den Kursen unter Tel. 0621/764 41 22 oder auf asv-feudenheim.de unter „Fitness“. lbr

