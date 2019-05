Afrikanische Chöre in der Kulturkirche

Am Samstag, 25. Mai, 20 Uhr, heißt es in der Epiphaniaskirche „Songs und Beats – Klicks und Dances“ mit afrikanischen Chören, dabei sind die Bridge Walkers aus Namibia und der Chor Imbongi aus Heidelberg. Die 20 Sängerinnen und Sänger der Bridge Walkers machen gute Laune, und sie zeigen auch, was die Menschen in Namibia bewegt.

Der Heidelberger Afrikachor Imbongi hat die Bridge Walkers vor vielen Jahren auf einer Namibiareise kennengelernt und war sofort begeistert von der Herzlichkeit, den kraftvollen Stimmen und den temperamentvollen Songs. Jetzt sind sie bereits zum vierten Mal zu Besuch in Mannheim.

Ihr besonderes Merkmal sind die Klicks in ihrer Sprache, die vom ältesten noch lebenden Volk der Welt, den Khoi-San, stammen. Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt zahlen Besucher acht Euro. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019