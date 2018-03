Alles rund um die Gesundheit

Anzeige

Die Menschen werden immer älter – und sie wollen auch im Alter noch kraftvoll zubeißen. Da kommt es nicht von ungefähr, dass sich die Gesundheitsmesse Mannheim am Wochenende in der Feudenheimer Kulturhalle dieses Mal verstärkt diesem interessanten Thema widmet. Doch es geht dabei nicht nur um Implantologie und Prothetik – wichtig ist auch, was man sein ganzes Leben lang – auch in jungen Jahren – für gesunde Zähne tun kann. Die Themen, die die Messe abdeckt, gehen freilich weit über Zahntechnik hinaus. Alles rund ums Thema Gesundheit, Vorsorge, Wohlbefinden und Informationen über moderne Therapiemöglichkeiten für Körper und Geist verspricht die Messe der Firma Leibensperger Productions am 24. und 25. Februar, jeweils von 11 bis 18 Uhr, bei freiem Eintritt in der Kulturhalle, Spessartstraße 24-28. Insgesamt 35 Aussteller präsentieren sich im Foyer und im großen Saal.

Von A wie Arbeiter Samariter Bund bis Z wie Zweirad & Motortechnik Schreiber ist bei der Gesundheitsmesse eine breite Palette an Angeboten und Dienstleistungen vertreten. Begleitend dazu gibt es in den Clubräumen der Halle ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Workshops und Fachvorträgen.

Schwerpunkt Zahntechnik

Zum Schwerpunktthema „Zahntechnik heute – von der Spange bis zum Implantat“ informieren die Experten von der Zahnarztpraxis Hoppe aus Wallstadt gleich an beiden Tagen. Am Samstag, 24. Februar, um 12.20 Uhr spricht Ulrich Hoppe darüber, ab welchem Alter Zahnspangen für Kinder besonders geeignet sind. Am Sonntag zeigt Philipp Hasse Möglichkeiten der modernen Zahnimplantologie auf.