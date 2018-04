Als die Maler noch ihre Ateliers öffneten

Anzeige

Der Mannheimer Künstler Fred Emmerich wäre am 21. März 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass widmete das HäusserHaus dem H.A.P. Grieshaber-Schüler eine Einzelausstellung mit Zeichnungen und Ölgemälden. Im Rahmen der Ausstellung fanden auch verschiedene Salongespräche statt. Beim letzten Salongespräch, wurden die Künstlerhäuser der damaligen Zeit noch einmal durch Fotos, Zeitungsberichte und Diskussionsbeiträge zugänglich gemacht.

Wohnzimmer als Atelier

Moderiert wurde die Veranstaltung von der Kulturjournalistin Annika Wind, die unter den mehr als 40 Besuchern auch die Familie von Fred Emmrich begrüßte. Bislang diente das einstige Wohnhaus des Fotografen Robert Häusser (1924-2013) in Käfertal als Ort der künstlerischen Begegnung, so Wind. Sein Wohnzimmer, in dem das Salongespräch stattfand, war gleichzeitig Atelier und Ausstellungsraum. Bewusst hatte Galerist Sebastian Mandel den Maler Emmerich als letzten Höhepunkt im Künstlerhaus gewählt, das jetzt zu privaten Zwecken vermietet werden soll.

Emmerich war ein Zeitgenosse von Häusser und darüber hinaus einer der Künstler, die mit ihrem Schaffen den kulturellen Ruf Mannheims in der Welt verbreiteten. Fotos von Manfred Rinderspacher gaben einen Eindruck von Emmerichs eindrucksvollem Atelier, das bis heute nur wenig verändert wurde. Malereien, Zeichnungen und Skulpturen, aber auch Objekte aus Klavier- und Möbelteilen: Das alles ist in L8, 13/14 zu finden, wo Uschi Emmerich die Erinnerung an ihren Mann lebendig hält. „Emmerich steht in der Reihe bedeutender Mannheimer Nachkriegskünstler wie Rudi Baerwind (1910-1982), Hans Graeder (1919-1998) oder Peter Schnatz (1940-2004) für einen Neuanfang nach dem Krieg, aber auch für den schwierigen Findungsprozess in der Kunst“, so Kunstantiquarin Christine Theuer.