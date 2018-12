Amüsante Erzählungen über die Festtage

„Weihnachten ist eine der drei großen Volksschwächen. Die anderen beiden sind Autos und Fußball.“ Unter dem Titel „Skurrile Weihnachten“ hatten die Feudenheimer Kultur-Events zu einer Lesung mit dem Schauspieler und Regisseur Mathias Wendel ins Café Maije am Wallstadter Marktplatz geladen. Tatsächlich kamen die Zuhörer in den Genuss einer Reihe amüsanter Kurzgeschichten und Anekdoten zu den immer näher rückenden Feiertagen.

In gemütlicher Atmosphäre hatten die zahlreichen Gäste den aufkommenden Weihnachtsstress vorerst vor der Tür gelassen und ließen zwischen Adventskränzen und Weihnachtsbaumkugeln die vorgetragenen Geschichten auf sich wirken. Wendel, der unter anderem die Bühnen des Mannheimer Nationaltheaters und des Theaters im Pfalzbau in Ludwigshafen bespielt, sorgte mit Titeln wie „Erna, der Baum nadelt!“ und Loriots „Adventsgedicht“ für Heiterkeit, ebenso mit musikalischen Einheiten wie Gerhard Rühms „Die Mutter hat das Fleisch“ („Die Mutter hat das Fleisch schon in der Pfanne, doch Vater sitzt noch in der Badewanne“) und Erinnerungen an das Weihnachtsfest zu Schulzeiten („Leise rieselt die vier auf das Zeugnispapier“).

Den meisten Spaß hatten die Besucher an Max Goldts „Vom Zauber des seitlich dran Vorbeigehens“, in dem Goldt die „billigen Sperrholzverschläge“ (gemeint sind Hütten auf Weihnachtsmärkten) geklagt, die doch „landauf, landab identisch“ seien.

Neuer Termin im Januar

Wer bei der Lesung mit Mathias Wendel nicht dabei sein konnte, der bekommt zu Beginn des neuen Jahres wieder eine Gelegenheit: Aus den „Skurrilen Weihnachten“ werden am Sonntag, 20. Januar, die „Wintergeschichten“. Im Café Maije warten Texte von Margaret Atwood und Silvia Bovenschen. Karten gibt es für zwölf Euro im Vorverkauf im Café Maije, im Weltladen Wallstadt und im Feudenheimer Buchladen, telefonisch unter 0172/72 42 569 oder online auf feudenheimer-kultur-events.com/karten. red

