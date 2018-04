Analyse tief unter die Haut

Anzeige

Ihr Stand war permament umringt. „Man muss halt etwas bieten“, begründet Esther Frank, Inhaberin der Beauty Corner in Feudenheim, den Kundenandrang am Messestand. Sie wollte Neugierde wecken und gleichzeitig auch Hemmschwellen abbauen. „Die Leute sehen, es passiert etwas, und die Kundinnen schreien nicht vor Schmerzen – sie sind entspannt.“ Unterstützt wurde die Kosmetikerin an diesem Messewochenende nicht nur von ihrem Team, sondern auch von Beate Schillings aus Heidelberg. Sie ist Oberste Schulungsleiterin der Firma Landsberg, Vertreiber des Jet Peel-Verfahrens, und Preis für den ersten Platz, den Esther Frank im März bei der Kosmetikmesse in Düsseldorf für den Raum Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein entgegennehmen durfte. Besondere Messeattraktion war neben Permanent Make-up ein Gerät zur Hautanalyse, das Gefäß- und UV-Schäden in der Tiefe erkennen kann. „Dadurch können wir noch gezielter behandeln“, freut sich Frank. dir