Angebot folgt per App

Chris Rihm war in doppelter Funktion bei der Gewerbeschau vertreten. Einmal als Inhaber zweier Reisebüros in Käfertal und Weinheim, zum anderen in Funktion seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für den Arbeiter Samariterbund als Rettungsexperte beim Tag der Helfer. Als Aussteller ist der Käfertaler Gewerbevereinsvorsitzende überzeugter Wiederholungstäter, ist regelmäßig als Mitveranstalter und Standbetreiber auch bei Leistungsschauen im Mannheimer Norden vor Ort. „Man muss heute dorthin, wo die Kunden sind“, meint er. Im Reisebüro zu warten, dass jemand vorbeikomme, bringe im Internetzeitalter wenig. Deshalb ist Rihm auf sämtlichen Social Media-Kanälen präsent. Seine Angebote schickt er per App. „E-Mail ist da fast schon wieder out“, sagt er. dir