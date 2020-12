Mit einem Appell gegen Gewalt in der politischen Auseinandersetzung hat sich die Bürgergemeinschaft Feudenheim an die Öffentlichkeit gewandt. Anlass sind Sachbeschädigungen, Schmierereien und Verunreinigungen an und rund um die Feudenheimer Kulturhalle. Sie entstanden, nachdem die Halle von der AfD genutzt worden war.

In einem Offenen Brief, den der von Karlheinz Steiner geführte Vorstand beschlossen hat, weist die Bürgergemeinschaft darauf hin, dass die 1979 eingeweihte Kulturhalle eine städtische Immobilie sei. Sie wird von der Dachorganisation der 46 Vereine des Stadtteils ehrenamtlich betrieben. Der Verwaltungsrat kümmere sich zwar um die Instandhaltung, die Vermietung und um die wirtschaftlichen Belange des Gebäudes. Er sehe die Halle als „Ort der Begegnung, des Vergnügens, des kulturellen Austauschs, aber auch ein Ort der politischen Debatte“.

Stadt will Vermietung an Parteien

Maßgeblich dafür sei jedoch der Überlassungsvertrag mit der Stadt, 2018 von der Stadt letztmalig ergänzt. „Inhalt dieser Ergänzung ist, dass die Stadt, und damit auch die Bürgergemeinschaft als Verwalter, rechtlich dazu verpflichtet ist, allen demokratischen Parteien eine Bühne für ihre öffentlichen, aber auch parteiinternen Veranstaltungen zu geben“, betont der Vorstand in seiner Erklärung.

Zwar verstehe er sich „als unpolitisches Gremium“. Ausdrücklich bekenne er sich „zur Weltoffenheit, der Toleranz und dem respektvollen Umgang miteinander“, betont der Vorstand. Zwar könnten im politischen Diskurs die Meinungen auseinandergehen. Es gebe auch „zahlreiche Möglichkeiten, im demokratischen Rahmen seinen Unmut über politische Aussagen und Wertvorstellungen auszudrücken“, so die Bürgergemeinschaft. „Verschmutzungen, Sachbeschädigungen und Ähnliches gehören nicht dazu“, lautet ihr Appell. „Solche Vorgänge schaden nicht den kritisierten Parteien, sondern einzig und allein unserer Kulturhalle, den sie nutzenden Vereinen und damit den Bürgern“, mahnt die Dachorganisation. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020