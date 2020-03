Areal am Feldrand steht noch länger leer

Bislang wuchert hier nur Unkraut vor sich hin. Ein attraktives Grundstück in der Nähe des Feudenheimer Friedhofs steht seit mehr als drei Jahren leer. Eigentlich sollen am Nordende der Eichbaumstraße, wo Felder angrenzen, zwei freistehende eingeschossige Einfamilienhäuser mit je 120 Quadratmetern Wohnfläche, Garten und Garage entstehen. Damit ließe sich in dieser Lage sicher ein stolzer Preis erzielen. Doch daraus wird so schnell nichts.

Das Areal gehört der Stadt, sie hatte es bereits zur Erschließung ausgeschrieben. Vom „MM“ nach dem Grund für den langen Stillstand gefragt, wird auf die rasant gestiegenen Baukosten verwiesen. Viele geplante Projekte seien mittlerweile zu teuer geworden. Daher werde nun geprüft, ob sich einige bündeln ließen. „Um wirtschaftlichere Angebote für die Stadt zu generieren“, wie Sprecher Kevin Ittemann mitteilt.

„Angestrebt wird eine Ausschreibung und anschließende Vergabe noch in diesem Jahr.“ Näheres könne er dazu leider noch nicht sagen. Auf dem Grundstück befanden sich zuvor zwei Gärten, die Privatleute gepachtet hatten. Die wollten sie auch gern behalten. Aber entsprechende Kaufanfragen soll die Stadt stets unter Verweis auf das angrenzende Landschaftsschutzgebiet abgelehnt haben. Woher und wie der Sinneswandel für eine „aufgelockerte Wohnbebauung“ (so die Umschreibung des Tiefbauamts) kam, lässt sich leider nicht mehr klären – zumal hier mehrere städtische Stellen involviert waren. In Feudenheim zwischenzeitlich kursierende Gerüchte, es gebe da einen Interessenten von der Stadtspitze, wurden aber sehr glaubwürdig dementiert.

Für die früheren Pächter bleibt der Vorgang trotzdem ärgerlich. Sie mussten ihre Gärten bis Ende 2016 räumen. Im darauffolgenden Sommer wurde die bisher an dieser Stelle nur teilweise erschlossene Straße wochenlang für Kanalarbeiten gesperrt. Seit deren Abschluss regt sich gar nichts mehr. Bis auf das wuchernde Unkraut. Ragt es zu sehr hinaus, schickt die Stadt auf Anrufe der Anwohner hin einmal pro Jahr ein paar Gartenarbeiter vorbei. Die stutzen dann den vorderen Teil etwas zurecht. Schöner wird es so nicht.

