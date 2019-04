ASV bietet Pilates-Kurse an

Der ASV Feudenheim bietet ab 6. Mai einen neuen Kurs in Faszien-Pilates an. Dabei geht es um ein spezielles Ganzkörpertraining mit gezielten Übungen von Beckenboden, Bauch und Rücken. Besondere Aufmerksamkeit richtet man auf die Faszien, das Netzwerk für Muskeln, Gelenke und Bindegewebe. Die Faszien können auch verkleben und die Beweglichkeit beeinträchtigen. Insbesondere kann das Schmerzen in den Schultern, dem Rücken und der Hüfte verursachen. Der Kurs startet am 6. Mai von 17 bis 18.30 Uhr, er erstreckt sich über zehn mal 90 Minuten, die Kosten betragen 50 Euro. Anmeldung bis 3. Mai an Ilona Kramm, Tel. 0621/76 44 122 oder per Mail an ilmisaro@t-online.de.

Jeden Donnerstag um 19 Uhr heißt es zudem Laufen und Walken gegen die Frühjahrsmüdigkeit. Treffpunkt ist der ASV-Parkplatz in der Lauffener Straße 27. Die Zehner-Karte kostet 50 Euro, kann aber auch für alle anderen Kurse genutzt werden. Einmaliges Schnuppern ist kostenfrei. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019