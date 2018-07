ASV bietet Sommerprogramm

Anzeige

Fit durch den Sommer – der ASV Feudenheim bietet auch in diesem Jahr wieder ein kostenloses Sommerprogramm für Jedermann an. Immer mittwochs von 19 bis 20 Uhr (Termine sind am 1., 8., 15., 22. und 29. August) ist Treffpunkt in der Lauffener Straße 27. Geboten werden unterschiedliche Angebote, wie Power Move, Wirbelsäulengymnastik, Rückengesundheit und vieles mehr. Eingeladen sind alle, die den Verein kennenlernen und sich auch in den Ferien fit halten möchten.

Mitbringen muss man lediglich ein Handtuch, saubere Schuhe und ein Getränk. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Infos zum Sommerprogramm gibt es auch auf der Webseite oder unter Tel. 0621/76 44 122. Informationen zum ebenfalls kostenfreien Walken, für Donnerstag ab 19 Uhr ebenfalls unter dieser Rufnummer. Um Voranmeldung wird hier gebeten. red