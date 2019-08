ASV mit neuem Programm

Die Ferien neigen sich dem Ende zu – und damit auch das Sommerprogramm des ASV Feudenheim (Lauffener Straße 27). Wer das Sportangebot des ASV kennenlernen möchte, kann es in der Woche vom 9. bis 15. September kostenlos ausprobieren. Am Montag, 9. September, heißt es von 9.15 bis 10.15 Uhr „Fit in den Tag“ für alle Frühaufsteher, von 18.30 bis 19.30 Uhr stehen dann Rückenfitness und Entspannung und von 19.30 bis 20.30 Uhr Zumba Fitness mit Gute-Laune-Musik auf dem Programm.

Am Mittwoch, 11. September, geht es von 19 bis 20 Uhr weiter mit Power Move (von Oktober bis April auch mit Vorbereitung für die Skisaison). Der Donnerstag, 12. September, steht von 19 bis 20 Uhr im Zeichen von Walking/Nordic Walking für Anfänger und Fortgeschrittene. Zudem gibt es zur selben Zeit Running für Anfänger und Fortgeschrittene und von 20 bis 21 Uhr Amys Pilates. Am Sonntag, 15. September, wird von 9.30 bis 10.30 Uhr ebenfalls Running für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten, absolute Anfänger in diesem Sport treffen sich von 11 bis 12 Uhr. Infos auch unter asv-feudenheim.de unter Fitness, Walking und Running oder telefonisch unter 0621/76 44 122. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019