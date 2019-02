ASV startet Zumba-Kurs

Der ASV Feudenheim bietet einen neuen Kurs „Zumba Fitness mit Simone“ an. Ab 25. Februar findet der Kurs jeden Montag von 19.30 bis 20.30 Uhr in der Lauffener Straße 27 statt. Geeignet ist das Angebot laut ASV für alle Interessierten ab zwölf Jahre. Der ASV lädt zu einer kostenlosen Schnupperstunde ein, wenn der Spaß an Zumba geweckt ist, kann es mit einer Zehner-Karte für 50 Euro oder einer Mitgliedschaft weitergehen. Als weitere Kurse laufen derzeit montags 9.15 bis 10.15 Uhr „Fit in die Woche“, / 18.30 bis 19.30 Uhr „Rücken Fitness“, mittwochs 19 bis 20 Uhr „Power Move (bis April noch mit Ski Gymnastik), 20 bis 21.30 Uhr Yoga. Donnerstags gibt es von 19 bis 20 Uhr Walking bzw. Running und von 20 bis 21 Uhr Pilates. Informationen unter asv-feudenheim.de, oder bei Ilona Kramm unter 0621/ 76 44 122. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019