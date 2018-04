Attraktiv dank inhabergeführter Fachgeschäfte

Anzeige

Stellt sich auf der Vogelstang trotz Kaufkraftabflüssen in Richtung Spreewaldallee die Nahversorgungssituation durch das zentrale Einkaufszentrum positiv dar, hat sich laut Gutachten in Käfertal die Versorgungssituation seit Schließung des Hornbach-Marktes weiter verschlechtert. Käfertal sei bei Nahrungs- und Genussmitteln im zentralen Bereich unterversorgt, heißt es. Der Ansiedlung des geplanten Vollsortimenters am Stempelpark komme für das Ortszentrum zentrale Bedeutung zu. Dynamik in die Einzelhandelsentwicklung bringen zum einen das Columbus-Quartier, wo sich – unter Berücksichtigung zentrenrelevanter Sortimente – Bauhaus und Segmüller ansiedeln werden, aber auch die neuen Wohnbereiche auf Franklin und Spinelli mit eigenen Nahversorgungszentren.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.04.2018