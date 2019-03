Auch mit 90 noch Spaß

Einmarsch der Aktiven mit Präsidentin Daniela Gruber in Polizeiuniform. © ost

Einige Bewohner freuen sich schon das ganze Jahr darauf: Die Karnevalgesellschaft Lallehaag brachte zum 19. Mal buntes Fasnachtstreiben ins Theodor-Fliedner Haus. Die älteren Herrschaften im Seniorenheim hatten viel Spaß. Für hoheitlichen Glanz bei der Sitzung sorgte das Stadtprinzenpaar Daniela I. und Dirk II.

Beim Auftritt des Tanzpaares, Olivia Baier und Luca Wolk halten die Senioren mal kurz den Atem an. Die Technik spielt nicht mit. Am Ende sind sie froh, dass alles gut gegangen ist. „Der Tanz hat mir besonders gut gefallen“, sagt Luise Behrens hinterher. Die alte Dame hat in diesem Jahr ihren 86. Geburtstag gefeiert; mit einer Federmaske hat sie sich in einen prächtigen Paradiesvogel verwandelt. Sie will auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder dabei sein, versichert sie mit schelmischem Lächeln. „Für die Bewohner ist das heute ein absolutes Highlight, die ersten sitzen schon seit zwei Stunden hier, um sich den besten Platz zu sichern“, weiß Heimleiter Thomas Seifert.

Das ganze Jahr über was los

Im Theodor Fliedner Haus finden ganzjährig Veranstaltungen für die Bewohner statt. Die KG Lallehaag hat für die Senioren ein tolles Programm zusammengestellt, das sich als eine wahre Freude für Augen, Ohren und den Gaumen entpuppt. Nach dem Einmarsch der Aktiven mit dem Spielmannszug unter Leitung von Marc Bassauer begrüßt Präsidentin Daniela Gruber in Polizeiuniform die Senioren. Das politische Zeitgeschehen kommentiert Protokoller Alexander Fleck. Mit spitzer Zunge nimmt er Berlin ebenso aufs Korn wie die Kommunalpolitik. Zum Streit um den Radschnellweg durch die Au reimt er. „Macht Ihr weiter solche Zoten. kriegt Ihr von mir auf die Pfoten.“

Furioses Finale

In den Büttenreden von Rudolf Maier können die lachenden Zuhörer erfahren, wie wichtig sich ein Vereinsmeier nimmt. Mit atemberaubenden Überschlägen wirbelt Tanzmariechen Luisa Bruckner über das Parkett, wo später die Juniorengarde des Lallehaag zackig aufmarschiert. Nach dem furiosen Finale mit der Chaos Party Gang werden am Ende alle Teilnehmer mit rhythmischem Klatschen beim Ausmarsch begleitet. Für Daniela Gruber ist klar: Der Lallehaag kommt 2020 wieder – mit eigener Stadtprinzessin. -ost-

