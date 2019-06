Auf Tour durch „Feidene“

Seit seiner Gründung lädt der Verein für Ortsgeschichte regelmäßig zu Führungen zu markanten Punkten im Stadtteil. In diesem Jahr stehen das durch den Neckar am Ende der Eiszeit geprägte Ortsbild und die Besiedlungsgeschichte im Fokus. In dem etwa 90-minütigen Rundgang am 14. Juli um 14.30 Uhr sehen die Teilnehmer einen Teil von Alt-Feudenheim sowie der alten Mauer.

Anschließend besucht die Gruppe die Schmiede in der Pfalzstraße. Die Führung endet im Vereinshaus in der Eintrachtstraße 26 bei Kaffee, Kuchen und einem kleinen Umtrunk. Treffpunkt ist der Rathausvorplatz in der Hauptstraße 52, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis zum 1. Juli unter der Telefonnummer 0621/794195 oder per Mail an alois_putzer@web.de. scho

