Am Sonntag, 18. November, wird stadtweit eine langjährige Tradition fortgeführt. Anlässlich des Volkstrauertages – seit 1952 jeweils zwei Sonntage vor dem Ersten Advent – wird der Kriegstoten sowie der Opfer von Verfolgung, Willkür und Gewalt gedacht. Besondere Bedeutung erfährt dieser stille Gedenktag im Hinblick auf hundert Jahre Erster Weltkrieg. Ein Jahr später, 1919, schlug der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) den Volkstrauertag als Gedenktag für die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkrieges vor. Begangen wurde er erstmals am 1. März 1925.

Bis heute ist der VDK Organisator und Veranstalter der Gedenkfeiern auf den Friedhöfen geblieben. Gemeinsam mit der Stadt, die zu jeder Feier Grußredner entsendet, den Kirchengemeinden, Vertretern örtlicher Vereine sowie Privatpersonen werden die Gedenkstunden besonders feierlich gestaltet. Die zentrale Botschaft ist der Aufruf zur Versöhnung und zu einem friedlichen Miteinander. Der Volkstrauertag wurde zuletzt kommunalpolitisch und in der Bürgerschaft diskutiert, nachdem die Stadt angekündigt hatte, sich aus der Veranstaltung zurückzuziehen.

Die erste Feier im Mannheimer Osten findet am Sonntag um 11 Uhr auf dem Wallstadter Friedhof, Wertheimer Str. 36, statt. Den Festakt in der Trauerhalle gestalten musikalisch der Celebration Gospel Choir und das Ehepaar Hakola. Zur Begrüßung spricht die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine, Manuela Müller. Für die Stadt spricht Stadtrat Roland Weiß. Die Ansprache hält die Pfarrerin der evangelischen Petrusgemeinde, Anna-Maria Baltes. Sie spricht an der Gedenkstätte ein Gebet, bevor Roland Weiß gemeinsam mit Manuela Müller und einem Vertreter des VDK die Kränze niederlegt.

In Käfertal beginnt die Gedenkstunde um 11.15 Uhr in der Trauerhalle, Alter Postweg 26. Nach musikalischer Eröffnung durch den Harmonika-Club Rheingold hält Bernhard Mäder für den VDK die Begrüßungsansprache. Als Stadtvertretung spricht Stadträtin Birgit Reinemund. Die Chorvereinigung Eintracht-Sängerbund Käfertal und Liederhalle Mannheim gestaltet den musikalischen Mittelteil vor der Ansprache von Pfarrerin Kyra Seufert (Evangelische Gemeinde Käfertal und Im Rott) und einem weiteren Liedbeitrag des HC Rheingold. Zur Kranzniederlegung an der Gedenkstätte spielt Hannah Kassner auf der Trompete das „Lied vom alten Kameraden“. Bernhard Mäder und Wilfried Engelhardt übernehmen für den VDK die Totenehrung. Nach einem Gebet von Kyra Seufert singt nochmals die Chorvereinigung.

An der Gedenkfeier in Feudenheim beteiligen sich traditionell zahlreichen Jugendliche. Die Zeremonie beginnt um 11.30 Uhr in der Trauerhalle, Talstr. 56. Alexander Fleck spricht die Begrüßungsworte für den VDK, die Ansprache hält Peter Weilbach, Diakon der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul. Dazwischen trägt Julia Metz ein Gedicht vor, Judith Weiß spielt auf der Querflöte, der Jugendchor Teutones des GV Teutonia singt, und Clemens Janicki spielt auf der Trompete.

Abordnungen willkommen

Die Kranzniederlegung an der Gedenkstätte I übernimmt Karlheinz Steiner, der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft. Stadtrat und Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel spricht als Vertreter der Stadt. Den musikalischen Part übernehmen die Teutones und Clemens Janicki (Trompete). An der Gedenkstätte II trägt Miriam Frank, Sprecherin des Gemeindeteams von St. Peter und Paul, ein Gedicht vor. Alexander Fleck wird für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die Kranzniederlegung übernehmen. Den Abschluss der Gedenkfeier gestaltet der Teutonia-Jugendchor mit einem Liedbeitrag. Speziell in Feudenheim sind die Vereine aufgerufen, mit ihren Fahnenabordnungen an der Gedenkstunde teilzunehmen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018