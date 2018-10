Aufruf zur Vocke-Ausstellung

Ergänzend zum ersten Teil der Ausstellung über Leben und Werk von Carolus Vocke, welche im September in der Eintrachtstraße 26 zu sehen war, wird es im Frühjahr 2019 den zweiten Teil der Ausstellung in der Kulturkirche Epiphanias zu besichtigen geben. Der Verein für Ortsgeschichte Feudenheim startet hierfür einen Aufruf an die Bevölkerung. Bestimmte Bilder von Carolus Vocke werden gesucht, unter anderem Fotoaufnahmen, auf denen die Sgrafittos von Carolus Vocke am Bonhoeffer-Gemeindehaus im Orginalzustand und in Farbe zu sehen sind (Zeitraum 1961 bis 1970) sowie weitere Porträts, Stillleben und Landschaftsbilder Vockes als Leihgabe. Wer Fotos und/oder Bilder zur Verfügung stellen möchte, meldet sich bitte beim Vorsitzenden Alois Putzer unter Tel. 0621/79 41 95. jwe

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.10.2018