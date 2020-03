Ausfälle bis in den Mai hinein

Die Ausstellung mit Werken Ansgar Adamini, die für den 29. März im Kulturtreff Altes Rathaus geplant war, fällt aus. Schweren Herzens haben sich auch die Veranstalter von den Kultur-Events Rhein-Neckar die Kinderoper „Aida und der magische Zaubertrank“ am 25. April abgesagt, nachdem man noch versucht hatte, einen Ersatztermin zu finden.

Der Auftritt der Jungen Kammerphilharmonie Rhein-Neckar am 9. Mai in der Kulturhalle und der des Bauchredners Andreas Knecht am 14. Mai im Betreuten Wohnen der Theodor-Fliedner-Stiftung auf Turley fallen ebenfalls aus. Die Veranstaltungen sollen verschoben werden, die Termine dafür stehen allerdings noch nicht fest. kge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.03.2020