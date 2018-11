Ausflug in die bunte Zirkuswelt

Mit großem Erfolg ist das Team des Kinder- und Jugendzirkus Paletti in seine Novembershows gestartet. Waren am Freitagabend bei der Wunderbunt-Castingshow „#Perfekt“ noch einige Plätze im Zirkuszelt frei geblieben, meldeten die Kinder- und Familienshows der Palettis und Palettinis am Samstag und Sonntag „ausverkauft“. Unter vielen „Ohs“ und „Ahs“ und begeistertem Szenenapplaus zeigten die Nachwuchsartisten, was sie nach gut einjährigem intensivem Training in den Ensemblegruppen gelernt haben.

Und das ist einiges. Welches neunjährige Kind kann schon von sich behaupten, auf dem Drahtseil oder auf einer Kugel zu balancieren, mit dem Einrad Pirouetten zu drehen, am Trapez zu turnen oder am Vertikaltuch bis hoch unter die Zirkuskuppel zu klettern und dort Kunststücke zu vollführen? Eingebettet in eine fantasievolle Rahmenhandlung und mit Ton- und Lichttechnik effektvoll in Szene gesetzt, entfaltet sich dem Publikum experimentierfreudige Zirkuspoesie, die bei allem Anspruch der dargebotenen Akrobatik mit ihrer verspielten Leichtigkeit begeistert.

Die Show „Zugleich“ der älteren Palettis beginnt mit einer Hochzeitsgesellschaft, bei der Gäste auf einmal anfangen, das Gleiche zu tun. Die Jugendlichen Tuyen Fabian und Julian Möhwald kommen schnell dahinter, das etwas nicht stimmt. Immer mehr Personen verfallen in gleichförmige Verhaltensmuster. Und tatsächlich: Wie sich herausstellt, steckt ein Verrückter, auch bekannt als „Der Boss“ (grandios: Hannes Back) dahinter, der via Steuerknüppel die Menschen fernsteuert.

Wie das in einer kunterbunten Abfolge von tollen Kunststücken an Rola Bola, Trapez, Diabolo, Drahtseil, Schlappseil, Jonglage, Einrad, Luftring und Akrobatik umgesetzt wird, macht den Reiz der Paletti-Shows aus. Dass mit Ann Henze (Schlappseil, Einrad) und Johanna Rietschel (Vertikaltuch) zwei Akrobatinnen dabei sind, die auch schon im Trainerstab mitwirken, wertet die Show zusätzlich auf. Immer wieder entstehen neue Bilder und Eindrücke. Die dynamische Gruppenchoreografie, bei der sich immer wieder neue Hindernisse auftun, ist einmalig. Die Ideen werden gemeinsam mit den Kindern im Trainingsbetrieb entwickelt. „Es ist schon faszinierend, was in den Köpfen der Kinder steckt“, meint Paletti-Geschäftsführer Tilo Bender. „Da entstehen die verrücktesten Dinge.“

Zum Beispiel der „ZimZamZauberwald“, den sich die Jüngsten von den Palettinis ausgedacht haben – ein geheimnisvoller Ort, wo Hexen, Schlümpfe und Kobolde wohnen, es Schokolode regnet, Bonbons an den Bäumen wachsen und ein Limonadenfluss fließt. So zuckersüß wie die Kulisse sind auch die Darbietungen der Nachwuchstalente. Ob als Einrad fahrende Zuckersoldaten-Kolonne, als Ball balancierende Hexen, als Diabolo jonglierende Schlümpfe, am Trapez schwingende Baumbewohner, Wassernixen auf dem Drahtseil oder als Wolkenwesen, die am Vertikaltuch emporsteigen – man sieht, dass die Zirkusmäuse einen Riesenspaß in der Manege haben. Umso mehr genießen sie den begeisterten Schlussapplaus – und das anschließende Lob ihrer Trainer für einen gelungenen Auftritt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018