Ausstellung über die Ortsgeschichte

Die Ausstellung zum Kooperationsprojekt des Historischen Instituts der Uni Mannheim und des Vereins für Ortsgeschichte Feudenheim wird am 26. Januar um 11 Uhr im Kulturtreff Feudenheim, Hauptstraße 52a, eröffnet. Im Rahmen des Projektes „Geschichte vor Ort“ untersuchten Studierende am Beispiel Feudenheims, wie Geschichtsvermittlung außerhalb der Universität funktioniert und welche Bedeutung Geschichte überhaupt für Orte bzw. Orts-/Stadtteile hat.

Die Ausstellung will zeigen, wie Feudenheim im 18. Jahrhundert ausgesehen hat und einen Brückenschlag zum Heute herzustellen. Die Studierenden sind vor Ort und beantworten Fragen und sind sehr daran interessiert zu erfahren, was die Feudenheimer mit Geschichte verbinden. Die Ausstellung ist in der darauffolgenden Woche nach telefonischer Anmeldung zu sehen. Am Samstag, 3. Februar, sind nochmals Studierende vor Ort, danach können die Text- und Bildbahnen nach Voranmeldung im Verlag Waldkirch, Hauptstraße 90a, besichtigt werden, ab dem 14. April gehen die Ausstellungsstücke dann ins Museumshaus in der Eintrachtstraße 26. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019