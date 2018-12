Bach und Mozart in der Kirche

Der Kirchenchor St. Peter und Paul trägt am 25. Dezember, 11 Uhr, zur musikalischen Gestaltung des Festgottesdienstes in der Kirche bei. Auf dem Programm stehen u.a. „Jauchzet, frohlocket“ aus dem Weihnachtsoratorium von Bach, die „Missa solemnis“ von Mozart und – gemeinsam mit dem Kinderchor der „Rasselbande“ – „The very best time of year“ von John Rutter. Die Solopartien singen Barbara Schedel (Sopran), Thomas Nauwartat-Schultze (Altus), Christoph Wittmann (Tenor) und Peter Maruhn (Bass). Der Chor wird begleitet vom Heidelberger Kantatenorchester, die Gesamtleitung hat Alexander Letters. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018