Bastel- und Dekoideen

Das Team von Feudemer Creativ’s um Matthias und Bärbel Stumpf war wieder fleißig und veranstaltet am Sonntag, 18. März, von 11 bis 17 Uhr wieder einen Frühlings-Kreativmarkt in der Kulturhalle, Spessartstraße 24-28. Mit 46 Hobby-Kunsthandwerkern ist der Fürhlings-Kreativmarkt wieder gut bestückt. „Viele neue Angeboten können Sie entdecken“, werben die Veranstalter. „UIn der schönen und angenehmen Atmosphäre unserer Kultuhalle kann man nach Herzenslust stöbern“.

Neben Frühjahrs- und Ostergestecken in modernem und historischem Stil gibt es Filzkreationen, Halbedelsteinketten, Patchwork, handgestrickte Schals, Papierbasteleien, Puppen, Teddybären und allerlei Dekoratives rund um Ostern. An einigen Ständen wird direkt gebastelt und sogar zum kreativen Mitwirken aufgefordert. So bieten die Feudemer Creativ’s wieder einen kleinen Workshop zum Mitbasteln an. Für Verpflegung ist gesorgt. dir