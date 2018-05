Bastelei und Kreatives

Am Sonntag, 11. November, lädt die Chorgemeinschaft Einheit-Flügelrad von 10 bis 17.30 Uhr alle Interessierten zum Advents-Kreativ-Markt in der Kulturhalle, Spessartstraße, ein. Der Duft von frischem Tannengrün und das Geknister von Goldrausch-Papier künden vom Beginn der Vorweihnachtszeit. Von nah und fern haben sich Hobby-Kunsthandwerker angekündigt, die den Besuchern in Feudenheims guter

...

Sie sehen 26% der insgesamt 1528 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.11.2012