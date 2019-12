BDS-Gala in der Kulturhalle

Der Bund der Selbstständigen (BDS) Feudenheim lädt zur Neujahrs-Gala am 6. Januar um 16 Uhr in der Kulturhalle mit dem Johann-Strauß-Orchester Kurpfalz und seinem Dirigenten Wolfram Koloseus. Die Selbstständigen versprechen einen „Blick nach vorn voller Elan und Energie“ bei einem schwungvoll-heiteren Neujahrskonzert. Karten sind im Vorverkauf in Feudenheim bei Schreibwaren von Sina, Hauptstraße 23-25, der Verlagsbuchhandlung Waldkirch, Hauptstraße 69, Mode Heike, Hauptstraße 76, und in Wallstadt bei Presse-Ute, Mosbacher Straße 44, erhältlich.

Vor ständig ausverkauftem Haus ist es dem Orchester gelungen, eine Fangemeinde für das „Schwere Leichte“ zu installieren. Das Programm zum diesjährigen Jahreswechsel steht unter dem Titel: „Berlin – Pariser Platz „. Der Mauerfall vor 30 Jahren ist Anlass, einen musikalischen Blick in die so lang geteilte Stadt zu werfen. Mit den Solisten Amelia Sciclone (Sopran) und Marcel Brunner (Bariton) hat das „Johann-Strauß-Orchester Kurpfalz“ erneut zwei hochkarätige Solisten für das Neujahrskonzert verpflichtet. Der Abend wird in gewohnter Weise vom plaudernden Kontrabassisten und Orchestergründer Frank Ringleb moderiert. Karten kosten 27 Euro im Vorverkauf und 29 Euro an der Abendkasse. scho

