Beim Frühschoppen quaken fröhlich die Frösche

Wegen der Sommerhitze lief es am Freitagmittag erst langsam an. Aber am Freitagabend war der Biergarten voll, als Alleinunterhalter Stefan mit Stimmungsliedern für Unterhaltung sorgte. Ebenso am Samstagabend, als das Duo Charly & Rolly zum Tanz aufspielte. Da wurde auf dem vor zwei Jahren frisch betonierten Tanzboden bis in den späten Abend geschwoft. Schnell waren auch am Sonntagmorgen die Bänke im gemütlichen Biergarten unter Bäumen besetzt.

Lisa und Karl Naumann kommen jedes Jahr. „wegen der guten Unterhaltung und weil man hier alte Freunde trifft.“ Die beiden Feudenheimer schwärmten: „Das Sommerfest der Kleingärtner ist das schönste Fest in Feudenheim.“ Auch Doris und Klaus Ditter mit Sohn Frank gehören zu den Stammgästen. Den Waldhöfern gefällt „das gemütliche Beisammenseins und die schöne Atmosphäre unter Bäumen.“ Etwas Besonderes hatten sich die Kleingärtner für die Kinder ausgedacht. Für sie hatten die fleißigen Helfer am Samstagmittag einen spannenden Spieleparcours aufgebaut. Alle Teilnehmer erhielten einen Preis. Aber nicht nur die jüngsten Besucher ergatterten Preise, auch viele Erwachsene mussten nach dem Sommerfest nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Denn eine Tombola lockte mit attraktiven Preisen, organisiert von Gabi Gärtner. Spaß hatten kleine und große Gäste auch beim Dart-Spiel des Feudenheimer Dart-Vereins.

Das Sommerfest auf der Kleingartenanlage In der Au 21 hat Tradition, es findet seit mehr als 30 Jahren statt.

