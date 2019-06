Bekannte Schlager auf ganz eigene Art

Elena Spitzner (v.l.), Christine Laqua, Anne Kathrin Bade. © Geiler

Die Landfrauen Feudenheim sind bekannt dafür, dass sie gerne zu Vorträgen und Musikabenden laden. Diesmal hatten sie das Gesangstrio Evas Schwestern eingeladen, das Songs aus verschiedenen Genres vorträgt, ein Hauch Andrew Sisters schwingt bei den Auftritten stets mit. Dabei stehen die drei Künstlerinnen nicht brav nebeneinander auf der Bühne wie die Chorspatzen, sondern machen eine witzige Show, jeweils passend zum Lied.

Das Trio gibt es bereits seit 2008, es kann auf zahlreiche Auftritte auf den Bühnen der Rhein-Neckar-Region zurückblicken. „Wir haben Evas Schwestern auf einer Landfrauen-Veranstaltung in Straßenheim erlebt, die ein Dankeschön des Kreisverbandes war. Wir haben sie gefragt, ob sie auch bei uns in der Steubenklause auftreten würden“, sagt Beate Stroh vom Vorstandsteam der Landfrauen Feudenheim. Evas Schwestern, das sind Christine Laqua, Anne Kathrin Bade und Elena Spitzner, die bei einigen Songs Keyboard spielt. Ab und an kommt auch ein Akkordeon zum Einsatz, gespielt von Steffen Bade. Evas Schwestern sorgen vom ersten Lied an für gute Stimmung in der Klause. Zu ihrem Programm gehören Schlager aus einer Zeit, in der Schlager noch ein komplett anderes Genre war als heute. „Es liegt was in der Luft“ aus dem Film „Fräulein vom Amt“ von 1954 erinnert eher an einen Jazz-Klassiker. Und weil es bei Evas Schwestern doch sehr viel um die Weiblichkeit geht, darf „Frauen regier’n die Welt“ von Roger Cicero und die „Weibsbilder“ von Pe Werner nicht fehlen.

Die Schwestern machen aus bekannten Songs ihre ganz eigene Version. „Männer“ von Herbert Grönemeyer klingt dreistimmig ganz anders, viel melodischer, und endlich versteht man den Text. „A Night Like This“ von der niederländischen Jazz-Sängerin Caro Emerald singt die Truppe glatt auf Deutsch: „Diese Nacht mit dir“ in einem 50er-Jahre-Arrangement. Über das, worauf Frauen auch in schlimmsten Krisenzeiten bauen können, wenn der Mann mit dem Auto abgehauenen ist und Hund und Kinder zurückgelassen hat, hat Kabarettistin Ina Müller ein wirklich humorvolles Lied geschrieben: „Schuhe enttäuschen dich nie“. Mit diesem Lied bringt das Ensemble das Publikum zum Mitlachen.

Und der Klassiker von Trude Herr, die keine Schokolade will, sondern lieber einen Mann, ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für Evas Schwestern. Von Marilyn Monroe gibt es zum Abschluss ein brillantes „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“, bevor es bei der Zugabe noch einmal in die Disco geht mit „I Will Survive“ von Gloria Gaynor. Mittanzen erwünscht. kge

