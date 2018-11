Besucher als Friedensboten

Am 11. November 1918 endete mit der Unterzeichnung des Waffenstillstands der Erste Weltkrieg. An dieses Datum erinnerte Alexander Fleck, Ortsbeauftragter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, im Rahmen der Gedenkstunde auf dem Feudenheimer Friedhof. 17 Millionen Opfer forderte dieser Krieg, zwölftausend Mannheimer starben bei der Schlacht in Verdun. „Wir müssen den einzelnen Menschen hinter diesen Zahlen sehen“, mahnte Fleck. „Die Aufgabe dieses Tages ist es, das Gedenken aufrecht zu erhalten.“ Zahlreiche Bürger und verschiedene Fahnenabordnungen der Vereine nahmen an der Gedenkstunde teil.

Diakon Peter Weilbach gedachte aller Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kaum 21 Jahre später zeige, wie viel Trauer und Schmerz entstehe, wenn Menschen kritiklos Ideologien folgten. „Mir ist nicht wohl dabei, wenn bestehende Verträge gekündigt werden“, warnte Weilbach vor der aktuellen politischen Entwicklung. Bereits die Bergpredigt fordere Gerechtigkeit und Verzicht auf Gewalt als unabdingbare Voraussetzungen für Frieden.

Mangel an Vertrauen beklagt

Nach den Fürbitten der Jugendbeauftragten Julia Metz und einem Musikstück von Judith Weiß an der Querflöte beendete der Jugendchor TeuTones mit dem Engelsterzett von Felix Mendelssohn Bartholdy die Zeremonie in der Trauerhalle. Begleitet von Clemens Janickis Trompetenklängen zogen die Teilnehmer dann an die erste Gedenkstätte.

In Erinnerung an die Gefallenen im deutsch-französischen Krieg 1870/71 legte der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft, Karlheinz Steiner, einen Kranz nieder. „Für mich ist ein Friedhof ein Ort der Erinnerung, aber auch ein Ort der Verantwortung“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Nikolas Löbel als Vertreter der Stadt. In diesem Jahr gedenke man insbesondere auch der Zerstörung Mannheims vor 75 Jahren.

Laut Löbel sei mangelndes Vertrauen die Ursache von kriegerischen Auseinandersetzungen. Die Herausforderung sei es, neues Vertrauen zu finden. „Nicht nur an diesem besonderen Tag, sondern tagtäglich sind wir verpflichtet, dieser Verantwortung gerecht zu werden“, so der Bundestagsabgeordnete. Am zweiten Mahnmal im hinteren Teil des Friedhofes galten die Gedanken den Gefallenen der beiden Weltkriege. Mit einer Kranzniederlegung unterstrich Fleck den Auftrag des Volksbundes, künftige Generationen vor den Folgen von Gewalt zu warnen. In ihrem Gedichtvortrag rief Miriam Frank dazu auf, „nicht erst vor Gräbern an morgen zu denken.“

Zum Abschluss bedankte sich Alexander Fleck bei allen Mitwirkenden und Besuchern: „Ich entlasse Sie als Friedensboten. Nie wieder Krieg!“

