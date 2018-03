Bewegung und Wohlfühlen bis ins Alter

Anzeige

„Gesundheit ist ein einzigartiges Geschenk, das wir pflegen und wertschätzen sollten“ – mit diesem Appell hat Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb die Gesundheitsmesse Mannheim eröffnet. 36 Aussteller zeigten zwei Tage lang in der Kulturhalle Möglichkeiten zur Gesundheitsvorsorge, präsentierten außergewöhnliche Therapieformen oder Produkte, die zum Wohlfühlen sowie zur Mobilität und Selbstständigkeit bis ins hohe Alter beitragen.

In ihrem Grußwort nahm die Gesundheitsdezernentin Bezug auf den Welttag der Kranken, den Papst Johannes Paul II. 1993 für den 11. Februar ausgerufen hatte. Gesundheit sei eng mit Lebensgewohnheiten verbunden, wie Freundlieb anhand der aktuellen Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Diabetes aufzeigte. Danach sind 6,7 Millionen Menschen an Diabetes mellitus erkrankt, 2 Millionen wüssten gar nichts davon. Mit bewussterer Ernährung und Bewegung könne man vielen Krankheiten vorbeugen.

Vorsorge kann Leben retten

Messeveranstalter Gerhard Leibensperger führte Zahlen aus der Krebsforschung an. Allein 2018 bekämen laut einer Prognose des Berliner Robert Koch-Instituts 450 000 Personen eine Krebsdiagnose gestellt. „40 Prozent aller an Krebs Verstorbenen könnten noch leben, wenn sie alle für die Vorsorge angebotenen Maßnahmen ergriffen hätten“, so Leibensperger, der unter den Gästen auch den CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel begrüßte.