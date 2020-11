Bezirksbeirat tagt heute online

Noch ist unklar, wie es nach dem coronabedingten Teil-Lockdown in Mannheim mit den öffentlichen Präsenzsitzungen der Bezirksbeiräte in den Stadtteilbezirken weiter gehen wird. Zunächst kommt heute das Gremium in Feudenheim lediglich online zusammen – und zwar nichtöffentlich.

Dass die geplante öffentliche Veranstaltung vom Rathaus abgesagt wurde, hatten die Feudenheimer Heike und Wolfgang Reiser bereits in der vergangenen Woche im Bürgerinformationsdienst der Stadt entdeckt. Die Sitzungen seien aber „ein wichtiges Instrument für die Bürger, sich einzubringen. Wie können wir also unsere Anliegen vorbringen“, wollten die beiden wissen, ob es die Möglichkeit gibt, online teilzunehmen.

Für die Sitzung nicht geeignet

Nein, erst mal nicht, lautet die Antwort aus dem Rathaus. Die Begründung: Aufgrund des hohen Infektionsgeschehens sei eine Reduzierung persönlicher Kontakte unerlässlich, so dass auf die Durchführung einer Präsenzsitzung des Bezirksbeirates Feudenheim verzichtet werde. „Die Tagesordnung der Sitzung wird im Rahmen einer nichtöffentlichen Videokonferenz abgehandelt“, so die Sprecherin des Oberbürgermeisters, Monika Enzenbach.

Neben Anfragen und Verschiedenes wollten die Stadtteilpolitiker über das Spielplatzkonzept in dem Stadtteil. diskutieren. Außerdem sollte es um ein Verkehrskonzept und Entlastungsplanungen für den Stadtteil, insbesondere in Hinblick auf die BUGA 2023 gehen. Für die Bundesgartenschau werde derzeit im Auftrag der Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH ein Verkehrskonzept durch das Büro SHP Ingenieure aus Hannover erstellt. Ergebnisse würden Ende des Jahres erwartet, heißt es dazu aus dem Rathaus: „Anschließend wird der BBR informiert. Daher ist diese Thematik für diese Sitzung nicht geeignet.“

Mit dem Ältestenrat abstimmen

Wie es im November generell mit den Beratungen in den Stadtteilen (Schwetzingerstadt und Neuostheim)weiter gehen wird, und ob die nächste öffentliche Präsenzsitzung am 11. November in der Neckarstadt stattfinden kann, darüber werde sich der Oberbürgermeister mit dem Ältestenrat abstimmen, so Monika Enzenbach. Über das Verfahren seien die Bezirksbeiräte von der Stadt bereits informiert worden, so die Rathaus-Sprecherin auf Anfrage der Zeitung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.11.2020