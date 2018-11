Bibelworte als Tanz in Epiphanias

Am 7. Dezember um 19.30 Uhr heißt es wieder „Bibel getanzt“ im Epiphaniashaus in der Andreas-Hofer-Straße 39. An diesem Abend stehen Wunschtänze auf dem Programm. Durch Tanz und Körpergebet sollen die Teilnehmer Facetten der Bibelworte nachspüren. In Gruppenarbeit, Dialog und anhand begleitender Texte will man sich dem Geheimnis der Worte nähern. Voraussetzungen für die Teilnahme sind Freude am Tanz und Offenheit für neue Erfahrungen. Geeignete Schuhe und bequeme Bekleidung muss man mitbringen. Der Abend ist kostenlos, über eine Spende freut sich die Gemeinde. Anmeldung bei Silvia Gores, Tel. 0621/7992 162. scho

